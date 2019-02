Mondo TV France, emesse quarta e quinta tranche di Bond riservati a Atlas

editato in: da

(Teleborsa) – In virtù del contratto concluso con Atlas Special Opportunities e Atlas Capital Market, Mondo Tv France ha annunciato l’emissione della quarta e quinta tranche di 25 Bond l’una, per un controvalore complessivo di 500.000 euro.



L’accordo con Atlas ha un valore totale complessivo di 2,5 milioni di euro e prevede la facoltà della Società di richiedere la sottoscrizione dei Bond entro 30 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto. Le quote totali sono 10 e ne rimangono allo stato residuo ancora 5 tranche da distribuire.

Nella giornata odierna Atlas Special Opportunities ha richiesto la conversione di dieci dei 50 Bond emessi per un valore di 100.000 euro e un controvalore di 3.947.783 azioni, circa il 3,4155% del capitale sociale attualmente in circolazione.

Il prezzo ad azione è di 0.0253 euro ed è stato determinato in conformità al dettato contrattuale sulla base del 92% del prezzo medio ponderato dei prezzi per volume delle transazioni qualificanti rilevate da Bloomberg durante tre giorni di borsa entro 15 giorni precedenti ad oggi 22 febbraio.

(Foto: © Piotr Adamowicz/123RF)