Mondo TV France, Atlas chiede conversione 10 bond

(Teleborsa) – Mondo TV France ha ricevuto da Atlas Special Opportunities, del gruppo Atlas Capital Markets, una richiesta di conversione di 10 dei bond emessi in data 2 agosto 2019. La richiesta si inserisce nell’ambito dell’accordo di investimento stipulato dalla società, con il quale Atlas si è impegnata a sottoscrivere 250 bond convertibili in azioni per un valore di Euro 10.000 ciascuno, su richiesta e in 10 tranche.

In esecuzione delle ultime tre tranche di bond sono stati emessi complessivamente 75 Bond. Pertanto, successivamente alla conversione odierna, residuano ulteriori 65 bond da convertire in relazione alle suddette tranche.

Il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in base al prezzo determinato in 0,0202 euro per azione: pertanto i Bond oggetto di conversione danno diritto a sottoscrivere 4.940.711 azioni ordinarie Mondo TV pari a circa il 3,1278% del capitale

sociale attualmente in circolazione.