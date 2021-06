Mondo TV, firmato accordo di licenza di diritti AVOD in Germania, Austria e Svizzera

editato in: da

(Teleborsa) – Mondo TV, gruppo quotato sul segmento STAR e attivo nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d’animazione, ha comunciato di aver un accordo con Spotfilm Network GmbH per la licenza AVOD di quattro film e una serie di animazione appartenenti alla library classica della MondoTV. La licenza prevede la diffusione dei programmi licenziati in lingua tedesca da parte del principale operatore AVOD in Germania, Austria e Svizzera fino al 2025.

“Benché la licenza sia stata concessa a fronte di un corrispettivo flat in sé non particolarmente rilevante – sottolinea la società in una nota – è interessante vedere il rinnovato interesse in area europea per i prodotti della library classica Mondo TV presso il principale operatore AVOD nei paesi germanofoni”.

Avanza di poco Mondo TV, che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,83%, attestandosi a 1,704. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l’ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 1,731 e successiva a 1,787. Supporto a 1,675.

(Foto: © Fred Mantel / 123RF)