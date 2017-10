Mondo TV fa affari con Emirates. Vola il titolo

(Teleborsa) – Per la prima volta nella sua storia Mondo TV vola con Emirates. Il gruppo attivo nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d’animazione per la TV e il cinema ha annunciato di aver sottoscritto un nuovo accordo con la società Rahbani Inflight Entertainment per la diffusione sui voli della Emirates, la più grande compagnia aerea nel mondo, di alcuni programmi animati prodotti dal gruppo Mondo TV per il mondo arabo.

La licenza prevede in particolare il diritto di diffusione dei suddetti programmi per un periodo di sei mesi su tutti i voli Emirates con decorrenza da gennaio 2018.

L’accordo prevede il pagamento di un corrispettivo di licenza fisso in sé non significativo, ma rappresenta la prima vendita di diritti cosiddetti Inflight da parte di Mondo TV alla Emirates e può quindi rafforzare la diffusione del marchio del Gruppo Mondo TV a livello globale grazie ad una ampia diffusione dei propri programmi.

Reazione positiva del titolo a Piazza Affari: +2,36%.