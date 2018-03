editato in: da

(Teleborsa) – Mondo TV espande il licensing in Benelux con le serie Sissi e Drakers. L’accordo triennale raggiunto con la società J&M Brands B.V., uno dei più importanti agenti licensing del Benelux, consentirà lo sviluppo dei due Brand in un territorio nuovo per Mondo TV.

“Questo accordo è una bellissima notizia per la Mondo TV. Siamo onorati di avere con noi nello sviluppo di una parte del merchandising di Sissi e Drakers una società di così grande prestigio come J&M Brands, agente di importanti marchi nell’area Benelux, che rappresenta un nuovo territorio per Mondo Tv ma dalle interessanti prospettive di sviluppo”, ha dichiarato Matteo Corradi, Amministratore Delegato della Mondo TV.