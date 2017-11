Mondo TV, due nuovi accordi di licenza con Safe Media

(Teleborsa) – Mondo TV ha sottoscritto due nuovi contratti con Safe Media, società di syndication per l’area medio-orientale con sede in Libano, per la licenza di prodotti animati destinati alla diffusione via satellite non a pagamento in Medio Oriente e Africa del Nord, sui canali televisivi rispettivamente Citizen TV e Al Sharjah TV.

Entrambe le licenze, spiega il produttore italiano di cartoon, avranno durata di due anni e prevedono lo sfruttamento non esclusivo dei programmi licenziati.

“Il contratto conferma l’interesse e la vendibilità dei prodotti Mondo TV sul mercato africano e medio orientale, e benché il corrispettivo fisso delle due licenze non sia in sé significativo, i due accordi sono importanti per confermare il posizionamento del brand Mondo TV nei mercati citati”, si legge in una nota.