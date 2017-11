Mondo TV, ceduti diritti sfruttamento per 6,3 milioni di dollari

(Teleborsa) – Mondo TV raggiunge un’ulteriore intesa con la società Hong Kong Yiqi Culture Film & Television Media Co., Ltd., società avente sede a Hong Kong, per l’acquisto da parte della medesima società di una quota del 70% dei ricavi derivanti dallo sfruttamento televisivo e del 20% dei ricavi derivanti dallo sfruttamento licensing e merchandising in Cina, nonché una quota del 10% dei ricavi derivanti dallo sfruttamento televisivo nel resto del mondo del secondo dei due progetti.

Lo annuncia la stessa società che ricorda la sottoscrizione pochi giorni fa degli accordi per la realizzazione di due nuovi progetti di animazione di alta qualità da sviluppare con la tecnica 3D CGI, e la sottoscrizione di un accordo per la cessione di una quota dei diritti di sfruttamento di uno dei due progetti.

Hong Kong Yiqi Culture Film & Television Media Co., Ltd. inoltre si occuperà della distribuzione della nuova serie in Cina per un periodo di cinque anni.

Il corrispettivo che sarà pagato da Hong Kong Yiqi Culture Film & Television Media alla Mondo TV nel corso di realizzazione della serie (la cui conclusione è prevista entro il 2020) per l’acquisto dei suddetti diritti è pari a 6.300.000 dollari.