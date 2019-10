Mondo TV avvia sviluppo quattro serie animate con Toon2Tango

editato in: da

(Teleborsa) – Mondo TV ha avviato, assieme alla tedesca Toon2Tango fondata da Hans Ulrich Stoef, la fase di sviluppo di quattro nuovi progetti congiunti nell’ambito dell’accordo di cooperazione strategica annunciato lo scorso 20 giugno 2019.

Lo sviluppo prevede la realizzazione delle grafiche principali, di un arco narrativo, alcune sceneggiature e soggetti e una presentazione della proprietà intellettuale sottostante ai progetti medesimi, attualmente denominati Bek and the bunnies, Hey Fuzzy, Yellow Aliens

vs Cavemen e Oonah. La fase di sviluppo dovrebbe concludersi nella prima metà del 2020.

I nuovi progetti, anche grazie alla collaborazione creativa e produttiva con la Toon2Tango, si annunciano di altissima qualità e potranno portare un importante valore aggiunto di contenuto alla linea di produzione del Gruppo Mondo TV.

Il titolo Mondo TV oggi segna in Borsa un discreto rialzo dell’1,48%.

(Foto: © kritchanut/123RF)