Mondo TV apre studio di animazione alle Canarie

(Teleborsa) – Mondo TV fa sapere che la controllata Mondo TV Iberoamérica ha avviato un importante cambiamento strategico che interesserà sia la strategia futura della controllata spagnola che dell’intero gruppo Mondo TV: la controllata Mondo TV Producciones Canarias, S.L.U., infatti espanderà i propri studi a Santa Cruz de Tenerife al fine di implementare una linea di produzione di animazione 3D CGI che sarà operativa dal mese di settembre 2020.

L’investimento iniziale previsto è di circa Euro 300.000,00 per la ristrutturazione dei nuovi uffici e l’acquisto dei dispositivi tecnologici necessari per la produzione in 3D CGI; contestualmente ai lavori di ristrutturazione degli uffici, sarà avviata la selezione del personale con l’obiettivo di procedere all’inserimento nella nuova struttura di circa 30 risorse, tra cui illustratori e animatori, per realizzare il primo progetto attualmente in fase di negoziazione.

Questo investimento – si legge in una nota – avrà un impatto non solo sull’evoluzione del fatturato e sulla futura struttura dei costi del Gruppo Mondo TV Iberoamerica, ma si rifletterà sull’intero Gruppo Mondo TV: la capogruppo Mondo TV infatti, pur continuando a operare attraverso i terzi fornitori che si sono distinti negli ultimi anni, avrà infatti la possibilità per alcuni dei futuri progetti che richiedano un controllo di qualità ravvicinato di avvalersi dello studio canario, internalizzando quindi il costo del servizio normalmente dato in outsourcing. Lo stesso principio potrà essere applicato anche dalle altre società del gruppo.

