Mondo TV annuncia primo contratto di licenza con TV satellitare libica

editato in: da

(Teleborsa) – Mondo TV ha siglato un contratto di licenza con la società Al Bareek Company, avente sede a Beirut e proprietaria del canale televisivo generalista Al Wasat TV Channel Lybia per la trasmissione in Medio Oriente e Nord Africa di sette serie distribuite dalla Mondo TV, tra cui la prima stagione di Robot Trains, le prime due stagioni in 2D di Yoohoo & Friends, Bat Pat, Farhat e altre tre serie di terze parti.

L’accordo prevede la licenza dei diritti di diffusione televisiva satellitare, senza diritto di esclusiva, in lingua araba per un periodo di due anni a partire dal 15 gennaio 2019.

Mondo TV fa sapere che il corrispettivo di licenza, che per motivi di riservatezza commerciale non è possibile comunicare, è “interessante” anche se “non particolarmente significativo”, mentre il contratto rileva in quanto si tratta di un primo contratto per il canale Al Wasat TV Channel Lybia e apre possibilità in futuro di ulteriori contratti con il nuovo cliente.