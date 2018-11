Mondo TV, addio al fondatore Orlando Corradi

editato in: da

(Teleborsa) – Lutto a Mondo TV. E’ venuto a mancare Orlando Corradi, fondatore e socio di maggioranza relativa del broadcaster italiano.

“Per quanto a conoscenza della società, le azioni passeranno alla moglie e ai tre figli Matteo, Monica e Riccardo Corradi nella loro qualità di eredi legittimi. Pertanto il controllo della Mondo TV rimarrà nelle mani della famiglia Corradi” si legge in una nota nella quale si rammenta che Orlando Corradi non rivestiva cariche esecutive nella società e che nell’attuale Consiglio siedono già Matteo Corradi, in qualità di Presidente e Amministratore Delegato, e Monica Corradi

L’attuale consiglio è stato nominato dall’assemblea del 30 aprile 2018 e rimane in carica per tre anni. “Si ritiene pertanto che la morte del socio fondatore non avrà ripercussioni sull’andamento gestionale attuale della Società”.