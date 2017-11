Mondo TV, accordo per Heidi in Italia con Wal cor

(Teleborsa) – Wal-cor Corsanini di Carlo Santini & C, una delle aziende leader in Italia nel settore food e confectionary, ha acquistato da Mondo TV Iberoamerica (controllata di Mondo TV) una licenza per i territori di Italia, Vaticano e San Marino per lo sfruttamento dei diritti di licensing e merchandising della serie TV live Heidi per la realizzazione e commercializzazione di diversi articoli dolciari per il Natale e la Pasqua.

La licenza prevede lo sfruttamento del brand nel corso per il Natale 2018, la Pasqua e il Natale 2019 e la Pasqua 2020.

L’accordo prevede il pagamento di un minimo garantito di Euro 80.000 e di royalties da parte di Wal-cor a favore di Mondo TV Iberoamerica per le vendite eccedenti l’importo del minimo garantito.