Mondo TV, accordo in Corea del Sud per sviluppo serie animazione 3D CGI

(Teleborsa) – Mondo TV ha raggiunto l’accordo con il dinamico studio coreano/malese Enpix per l’avvio della fase di sviluppo di un nuovo progetto di serie di animazione 3D CGI, per ora denominato Bubbly, di cui esiste una prima idea grafica, e per la eventuale distribuzione del progetto stesso.

Le parti – spiega una nota – hanno concordato di avviare e quindi di investire in una prima fase nello sviluppo del progetto, per tale intendendosi la realizzazione di un concept originale, incluso di arco narrativo, di alcuni soggetti di alcuni episodi, le grafiche principali e una presentazione ai potenziali acquirenti. La responsabilità di tali attività sarà principalmente in capo a Enpix sotto la supervisione di Mondo, mentre Mondo sarà poi responsabile della realizzazione di un teaser della serie.



L’obiettivo è di avviare poi una seconda fase di ricerca di possibili partner o catene televisive per poter assicurare la copertura del budget di produzione e poter quindi passare alla fase di produzione vera e propria. La serie, che avrà idealmente il formato di 52 episodi da 7 minuti, avrà una spiccata vocazione al settore del merchandising e rientra quindi pienamente nella filosofia dei programmi Mondo TV. Nel corso della fase di sviluppo saranno anche definiti il budget di produzione e altri dettagli in relazione al piano di produzione.

In termini di distribuzione le parti coopereranno su accordi multi-territoriali e per la distribuzione in Cina e Stati Uniti ma opereranno in modo indipendente in alcuni paesi; in particolare Enpix seguirà la distribuzione in Asia (con esclusione della Cina ove Mondo TV potrà operare anche per la distribuzione) mentre Mondo TV si occuperà della distribuzione nel resto del mondo. La distribuzione include sia i diritti audiovisivi che tutti i diritti di licensing e merchandising.

Matteo Corradi, amministratore delegato della Mondo TV, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti di questa nuova opportunità su un progetto in cui vediamo molte potenzialità in continuità con altri successi nati in Corea e poi esportati in tutti il mondo. Grazie alle risorse della linea Atlas, la nostra società è in grado di cogliere molte opportunità che consentono di guardare con grande ottimismo al futuro dell’intero gruppo.”

