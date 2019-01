Mondo TV, accordo di licenza per diritti publishing di Sissi in Germania

editato in: da

(Teleborsa) – Novità importanti per Mondo TV: la società tedesca Blue Ocean Entertainment AG ha acquistato una licenza per i diritti di pubblicazione di una rivista dedicata a Sissi, la Giovane Imperatrice, protagonista delle serie prodotte da Mondo TV con il Sole di Carta, nel territorio della Germania, oltre che dell’Austria, Svizzera e altri paesi minori. Il contratto riveste una certa importanza in quanto può costituire un ottimo traino per la conclusione di ulteriori licenze in Germania, essendo la categoria del publishing una tra quelle più importanti per lo sviluppo di piani licensing completi.

La licenza ha durata biennale a partire dal primo lancio che sarà collegato alla messa in onda del programma non oltre settembre 2019.

L’accordo prevede il pagamento di un minimo garantito non particolarmente rilevante, ma data anche la rilevanza del licenziatario e la sua capacità distributiva ci si attende che la distribuzione generi royalties, ad oggi non quantificabili, per la Mondo TV.

Positivo il titolo a Piazza Affari: +1,85%.

(Foto: © Piotr Adamowicz/123RF)