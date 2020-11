Mondo TV, accordo di coproduzione con Toon2Tango e Ja Films

editato in: da

(Teleborsa) – Mondo TV ha raggiunto con Toon2Tango e Ja Films, un accordo di coproduzione per la realizzazione della nuova serie di animazione in 2D intitolato “Monster Loving Maniacs”, composta da 52 episodi da 11 minuti ciascuno.

La serie – spiega una nota – è attualmente in produzione e può già contare sul supporto e sul posizionamento televisivo delle principali emittenti televisive in Germania e in Scandinavia. Molti altri territori sono in trattativa avanzata. Monster Loving Maniacs è uno dei programmi a cui Mondo e Toon2Tango stavano già collaborando per la distribuzione (vedi comunicato stampa del 6 marzo 2020); alla luce delle potenzialità della serie emerse dal mercato, entrambe le società hanno deciso di rafforzare la loro collaborazione e in particolare Mondo TV ha acquisito una partecipazione di proprietà della serie.

Grazie al nuovo accordo di coproduzione, Mondo TV acquisisce una quota di coproduzione del 20% dei ricavi di tutti i diritti, incluse tutte le forme di sfruttamento audiovisivo e licensing & merchandising, dell’attesissimo spettacolo il cui budget di produzione si attesta a 7,5 milioni di euro.