Mondo TV, accordo con Majid TV per licenza Invention Story e Robot Trains

(Teleborsa) – Mondo TV ha annunciato di aver raggiunto un’intesa preliminare con Majid TV del gruppo Abu Dhabi Media per la licenza di Invention Story e Robot Trains (seconda stagione). L’operazione è stata portata a termine con tramite Safe Media Sal, il proprio agente che opera in area medio-orientale.

L’intesa ha ad oggetto tutti i diritti per 3 anni per tutta l’area di lingua araba in Medio Oriente e Nord Africa, e “segna la riapertura del dialogo e della collaborazione con l’importante operatore Majid TV del gruppo Abu Dhabi Media, cliente storico del gruppo Mondo TV e viene valutata come una interessante opportunità per riavviare auspicabilmente in senso più ampio come in passato la collaborazione con un cliente di grande prestigio”, sottolinea la società in una nota.

