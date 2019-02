Mondadori venderà periodici Francia a Reworld Media

editato in: da

(Teleborsa) – Il Gruppo Mondadori ha sottoscritto l’opzione put relativa al progetto di cessione di Mondadori France al gruppo Reworld Media, a margine del CdA di Arnoldo Mondadori Editore riunitosi in data odierna.

Il progetto di cessione – spiega una nota della società – si inserisce nell’ambito del processo di riposizionamento del Gruppo Mondadori, che prevede una crescente focalizzazione sull’Area Libri, e ha per oggetto il 100% della quota detenuta da Arnoldo Mondadori Editore in Mondadori France e le relative partecipazioni.

Il valore attribuito a Mondadori France è pari a 70 milioni (cash free/debt free), al quale si aggiunge un earn-out pari a 5 milioni.

Nel dettaglio, i termini di esercizio dell’opzione put prevedono che: l’86% del valore della partecipazione – pari a 60 milioni – venga corrisposto per cassa, di cui 50 milioni alla data del closing e 10 milioni in via differita a 24 mesi dalla data del closing (tale pagamento differito non e’ soggetto a condizioni); il restante 14% del valore di Mondadori France, per un controvalore nominale di 10 milioni, sia corrisposto tramite emissione di nuove azioni di Reworld Media, oggetto di sottoscrizione da parte di Arnoldo Mondadori Editore a un prezzo pari al 112,5% del corso medio di borsa dei 20 giorni antecedenti il signing e comunque compreso tra un floor di 2,2 euro e un cap di 2,9 euro.

A seguito di tale sottoscrizione Arnoldo Mondadori Editore deterrebbe una partecipazione in Reworld Media compresa tra l’8% e il 10% del capitale.

In caso di perfezionamento dell’operazione, il miglioramento stimato della posizione finanziaria netta del Gruppo Mondadori alla data del closing è pari a circa 58 milioni di euro, considerando: debiti finanziari verso terzi presenti in Mondadori France (pari a circa 7 milioni di euro); adeguamento al fair value delle azioni di Reworld Media sottoscritte da Arnoldo Mondadori Editore al closing (pari a circa 3 milioni di euro calcolato alla data odierna); costi di transazione stimati in 2 milioni di euro.