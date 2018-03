Mondadori, ricavi in crescita nel primo trimestre. Conferma target 2017

editato in: da

(Teleborsa) – Il primo trimestre di Mondadori si è chiuso con ricavi consolidati pari a 261,1 milioni di euro in aumento del 2,5% rispetto ai 254,8 milioni di euro di un anno fa. Escludendo Rizzoli Libri i ricavi sono scesi del 5,8% sostanzialmente riconducibile all’andamento di tutte le aree di business.

L’Ebitda adjusted è balzato delll’8,3% senza gli effetti dell’acquisizione di Rizzoli Libri.

Il risultato operativo consolidato dei primi tre mesi dell’anno è pari a -6,1 milioni di euro e include ammortamenti e svalutazioni per 8 milioni di euro, in incremento rispetto ai 5,5 milioni di euro del primo trimestre 2016; tale voce include l’ammortamento del goodwill delle attività di Banzai Media (0,5 milioni di euro) nonché gli ammortamenti degli oneri capitalizzati del business scolastico

di Rizzoli Libri (1,1 milioni di euro).

La posizione finanziaria netta di Gruppo al 31 marzo 2017 si è attestata a -286,2 milioni di euro rispetto ai -224,9 milioni di euro del 31 marzo 2016 (-263,6 milioni di euro a fine 2016).

Confermati i target per l’esercizio 2017: Ricavi sostanzialmente stabili; Ebitda adjusted in crescita high-single digit; Utile netto in miglioramento del 30%; Indebitamento finanziario netto in riduzione.