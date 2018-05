Mondadori in picchiata. Aumentano le perdite nel 1° trimestre

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata da dimenticare per Mondadori, che a Piazza Affari accusa un calo del 4,97% sui valori precedenti all’indomani della diffusione della trimestrale.

Il Gruppo editoriale ha archiviato i primi tre mesi del 2018 con ricavi consolidati pari a 253,4 milioni di euro, in flessione del 6,7% rispetto ai 271,6 milioni di euro al 31.03.2017.

L’EBITDA adjusted si attesta a 0,5 milioni di euro rispetto ai 4 milioni di euro dello stesso trimestre del 2017.

Negativo il risultato netto a -13,6 milioni di euro rispetto ai -9,2 milioni al 31.03.2017.

La Posizione finanziaria netta è pari a -221,9 milioni di euro: in miglioramento del 22,5% rispetto a -286,2 milioni di euro al 31.03.2017 per effetto della positiva generazione di cassa ordinaria del Gruppo.

Per il 2018 Mondadori stima ricavi consolidati in leggera contrazione; un EBITDA adjusted sostanzialmente stabile; un Utile netto in diminuzione per minori componenti positive non ricorrenti; un Cash flow ordinario a 55-60 milioni di euro, in miglioramento dalla precedente previsione pari a 50 milioni di euro.