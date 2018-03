Mondadori cede Bompiani a Giunti Editore. Via libera a progetto di fusione di Banzai Media

editato in: da

(Teleborsa) – Mondadori comunica la cessione di Bompiani a Giunti Editore e la fusione per incorporazione di Banzai Media nel gruppo editoriale. Le decisioni sono state prese dal Consiglio di Amministrazione di oggi.

Rizzoli Libri, controllata di Mondadori, cede la casa la editrice Bompiani a Giunti Editore. Valore dell’operazione 16,5 milioni di euro, comprensivi di 5,3 milioni relativi ad asset trasferiti all’acquirente.

“La previsione per l’esercizio 2016 relativa al perimetro oggetto di cessione -spiega una nota- stima ricavi per 15,3 milioni e un EBITDA normalizzato di circa 1,3 milioni. Al 30 giugno 2016 Bompiani detiene una quota dell’1,8% nel mercato trade (fonte GFK).

La cessione di Bompiani avviene in ottemperanza al provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Il perfezionamento dell’operazione è soggetto all’approvazione preventiva da parte di AGCM.

Giunti Editore, storica casa editrice fiorentina – erede di una lunga tradizione che ha inizio nel 1841 – è capogruppo di uno dei principali gruppi editoriali italiani. Nel 2015 ha realizzato con le case editrici e la catena di 190 librerie a marchio Giunti al Punto un fatturato consolidato di 198 milioni di euro.

Il Board ha anche approvato progetto di fusione per incorporazione di Banzai in Arnoldo Mondadori Editore. L’operazione è volta a realizzare la piena integrazione delle attività di Banzai Media – i cui brand manterranno autonomo e distinto il proprio valore – con le digital properties dell’area Periodici Italia. Sarà quindi possibile creare una gamma di offerta unificata, in grado di proporsi da leader sia verso gli investitori pubblicitari sia verso gli utenti con un miglioramento del time to market, mettendo a fattor comune tutti gli asset e know how reciproci e usufruendo di processi gestionali più rapidi ed efficaci.

Il progetto di fusione è stato depositato in data odierna presso il Registro delle Imprese di Milano. La fusione è attesa entro il 15 gennaio 2017. Ai fini contabili e fiscali avrà decorrenza dal 1° gennaio 2017.