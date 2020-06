Mondadori avvia il programma di acquisto di azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – Arnoldo Mondadori Editore ha comunicato l’avvio, il 1 giugno, del programma di acquisto di azioni proprie, in esecuzione della delibera dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti tenutasi in data 22 aprile 2020, che ha autorizzato:

? l’acquisto e la disposizione di azioni proprie per un importo massimo pari allo 0,21% del capitale sociale volto a dotare, nel triennio, la Società delle 543.232 azioni necessarie per adempiere agli obblighi connessi al Piano di Performance Share 2020-2022, approvato

dalla medesima Assemblea;

? la continuazione del programma di acquisto di azioni proprie necessarie per il sostegno del Piano di Performance Share 2018-2020 e del Piano di Performance Share 2019-2021;

Gli acquisti avranno ad oggetto un massimo di 550.000 azioni ordinarie (pari allo 0,2104%), destinate al Piano di Performance Share 2020-2022, al Piano di Performance Share 2019-2021 e al Piano di Performance Share 2018-2020. Il numero massimo complessivo di azioni oggetto del programma è quindi contenuto nei limiti di legge tenuto conto delle azioni proprie già detenute dalla Società.

Al 1 giugno, Mondadori ha in portafoglio 1.288.326, pari allo 0,4927% del capitale sociale.

L’attuale autorizzazione, rende noto il gruppo editoriale, si concluderà con l’Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 e potrà essere rinnovata previa autorizzazione Assembleare.

Intanto, a Piazza Affari, si muove al rialzo Mondadori, che si attesta a 1,044 euro, con un aumento dell’1,16%.