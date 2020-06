Mondadori acquista azioni proprie e conclude il programma

editato in: da

(Teleborsa) – Arnoldo Mondadori Editore ha comunicato di aver acquistato, tra l’8 e il 12 giugno 2020, complessive 85.000 azioni ordinarie (pari allo 0,033% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 1,1689 euro, per un controvalore complessivo di 99.356,50 euro .

Tali operazioni sono state realizzate nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea degli Azionisti del 22 aprile 2020.

A seguito delle operazioni finora effettuate, il gruppo editoriale detiene 1.838.326 azioni proprie pari allo 0,703% del capitale sociale e allo 0,459% dei diritti di voto totali.

Il Gruppo ha reso noto che per effetto delle operazioni sopra descritte, in data 8 giugno 2020 deve intendersi concluso il programma di acquisto di azioni proprie avviato lo scorso 1 giugno 2020, nell’ambito del quale sono state acquistate complessive 550.000 azioni Arnoldo Mondadori Editore al prezzo medio ponderato di 1,0984 euro per azione e per un controvalore complessivo di 604.146,49 euro.

A Piazza Affari, oggi, risultato positivo per Mondadori che lievita dell’1,34%.