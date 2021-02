Moncler, utile 2020 in calo del 16%. Dividendo di 0,45 euro

editato in: da

(Teleborsa) – Moncler, azienda d’abbigliamento quotata sull’MTA di Borsa Italia, ha chiuso il 2020 con ricavi consolidati di 1,44 miliardi di euro, in calo dell’11% rispetto agli 1,6 miliardi dell’esercizio 2019. L’utile netto si è assestato a quota 300,4 milioni di euro, in calo del 16% rispetto ai 358,7 milioni dell’esercizio precedente.

La posizione finanziaria netta è di 855,3 milioni di euro al 31 dicembre 2020, rispetto ai 662,6 milioni al 31 dicembre 2019. Al 31 dicembre 2020, le lease liabilities sono state pari a 640,3 milioni rispetto ai 639,2 milioni al 31 dicembre 2019. Il consiglio di amministrazione ha proposto un dividendo di 0,45 euro per azione, pari a complessivi 113,7 milioni di euro.

“Gli ultimi mesi del 2020 rimarranno nella storia di Moncler anche perché, in un momento così difficile per l’Italia e per il mondo, abbiamo annunciato l’operazione con Stone Island – ha commentato Remo Ruffini, presidente e amministratore delegato di Moncler – Un’unione che ho voluto e cercato, diventata possibile grazie alla visione condivisa di due imprenditori, Carlo Rivetti ed io, con gli stessi ideali, la stessa passione, il medesimo amore per le proprie aziende”.

Tra le note positive del 2020 c’è la crescita sui mercati asiatici. L’Asia ha registrato una performance positiva, in crescita del 2% a tassi di cambio costanti nell’esercizio 2020 e del 26% nel quarto trimestre. La Cina continentale ha guidato i risultati della regione con tassi di crescita fortemente a doppia cifra ed in accelerazione negli ultimi mesi dell’anno.