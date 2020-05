editato in: da

(Teleborsa) – Moncler annuncia l’avvenuto rinnovo del Patto fra Ruffini Partecipazioni Holding di Remo Ruffini e Venezio Investments Pte.

Il rinnovo è stato stipulato in data 21 maggio 2020 per un periodo di ulteriori dodici mesi rispetto all’originario termine finale, in conformità a quanto disposto dal Patto medesimo. Pertanto il Patto sarà efficace sino al 3 agosto 2021.