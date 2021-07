Moncler, ricavi consolidati a 622 milioni nel primo semestre 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Moncler, gruppo italiano del lusso quotato su MTA, ha registrato ricavi consolidati (Stone Island dal 1 aprile 2021) pari a 621,8 milioni di euro nel primo semestre 2021, in crescita del 57% rispetto ai 403,3 milioni del primo semestre 2020 e dell’11% rispetto al primo semestre 2019. L’EBIT è stato di 92,8 milioni, con un’incidenza del 15%, rispetto ad una perdita operativa di -35,5 milioni di euro nel primo semestre 2020 e a un margine del 18% nel primo semestre 2019.

Il risultato netto è stato di 58,7 milioni di euro, con un’incidenza del 9%, rispetto ad una perdita netta pari a -31,6 milioni nel primo semestre 2020 e a un utile di 70 milioni nel primo semestre 2019. La posizione finanziaria netta si è assestata a 233,9 milioni di euro di cassa rispetto a 855,3 milioni al 31 dicembre 2020 e 595,1 milioni al 30 giugno 2020 (incluso l’esborso di 551,2 milioni per l’acquisizione del marchio Stone Island e 118,3 milioni per il pagamento dei dividendi).



“Lo scorso anno commentavamo la nostra volontà di focalizzarci su progetti essenziali per il brand – ha commentato Remo Ruffini, presidente e AD – Oggi sono fiero di annunciare che gli obiettivi che ci eravamo prefissi sono stati tutti raggiunti. A maggio abbiamo internalizzato l’e-commerce in EMEA e a luglio in Giappone. Non solo. Abbiamo anche rafforzato la struttura manageriale introducendo la funzione di Chief Brand Officer per il marchio Moncler”. Ruffini ha, inoltre, descritto come “numeri molto buoni” quelli che emergono dalla relazione finanziaria al 30 giugno.

Per quanto riguarda l’evoluzione prevedibile della gestione, Moncler scrive che “la pandemia da Covid-19 sta proseguendo anche nel 2021, rendendo più difficile fare previsioni di medio periodo” e che “permane l’incertezza legata alla trasmissione di eventuali nuove varianti del virus. Tale rischio continuerà a limitare i viaggi soprattutto dei turisti così definiti “extra region”, molto importanti per il settore dove opera il gruppo, e potrebbe anche portare ad ulteriori misure restrittive con possibili effetti negativi sulle vendite”.