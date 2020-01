Moncler promossa da Exane a “overweight”

editato in: da

(Teleborsa) – Fra i titoli del lusso, oggi sotto pressione alla Borsa di milano, ve ne sono alcuni preferiti da Exane BNP Paribas, che ha rivisto oggi i giudizi sul settore del Made in Italy. Il broker premia in particolare Moncler, che viene promossa a “outperform” da “neutral”, con rialzo del target price a 48 da 40 euro.

Il broker nota infatti che, in molte occasioni, eventi come la diffusione del Coronavirus, si siano dimostrati buone occasioni d’acquisto per i titoli del settore del lusso.

La stessa Exane, però, ha ridotto la raccomandazione di Brunello Cucinelli a “neutral” da “outperform” ed ha tagliato il prezzo obiettivo di Salvatore Ferragamo a 18 da 20 euro.

Frattanto, a Piazza Affari, Moncler e Ferragamo confermano una perdita attorno al 4%,mentre Brunello Cucinelli perde il 4,6%

