Moncler maglia rosa del FTSE Mib. Per Deutsche Bank è “buy”

(Teleborsa) – Ottimo avvio di sessione per Moncler, che si porta in cima al paniere principale di Piazza Affari con un rialzo del 2,25%.

Oggi Deutsche Bank ha alzato il giudizio sul luxury brand a “buy”, migliorandone anche il target orice a 23,5 euro.

Ieri il Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo, Remo Ruffini, si è espresso con parole ottimistiche sull’andamento della stagione invernale ed ha preannunciato la presentazione, a febbraio, di un “progetto nuovo”.

A livello di analisi tecnica del titolo, operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 23,68 e successiva a quota 23,97. Supporto a 23,39.