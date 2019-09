Moncler inaugura boutique monomarca presso l’aeroporto di Parigi Charles de Gaulle

editato in: da

(Teleborsa) – Moncler consolida la propria presenza nella capitale francese, per l’esattezza presso l’aeroporto di Parigi Charles de Gaulle T2E con una nuova boutique monomarca.

La nuova boutique è stata progettata attraverso l’uso di materiali ricercati che includono boiserie in elegante legno nero spazzolato, a creare un singolare contrasto con il marmo bianco Arabescato degli armadi. Il pavimento si sviluppa in un sapiente mix di marmo Arabescato bianco e grigio Carnico mentre il soffitto in color grigio seta è incorniciato da rifiniture in legno. Questi sono gli elementi chiave tesi a creare nella boutique un’atmosfera in puro stile haute montagne, in linea con le radici e l’heritage di Moncler.