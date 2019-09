Moncler in rosso a Piazza Affari

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata di passione sulla borsa milanese per il titolo Moncler, che accusa una discesa dell’1,54%, percentuale molto vicina all’arretramento registrato dal principale indice borsistico italiano FTSE MIB. Male il settore lusso in tutta Europa con Abercrombie & Fitch e LVMH in perdita di circa il 3%.

Le performance di Moncler a una settimana e mensile registrano entrambe una flessione attorno al 7% mentre quella trimestrale un -15%.

Nel settore lusso italiano offerte anche Safilo, con un -2,74%, e Aeffe, che arretra dell’1,94%.