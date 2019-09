Moncler entra per la prima volta nel Dow Jones Sustainability Index

editato in: da

(Teleborsa) – Moncler si posiziona al primo posto come come Industry Leader del settore “Textiles, Apparel & Luxury Goods”, entrando per la prima volta a far parte degli indici Dow Jones Sustainability (DJSI) World ed Europe.

Il Dow Jones Sustainability Index è tra i più prestigiosi indici di sostenibilità al mondo e include solo le società valutate migliori nella gestione del proprio business. Queste vengono valutate, secondo i criteri di responsabilità economica, sociale e ambientale, dalla RobecoSAM, società esperta in investimenti di sostenibilità che ha condotto l’assessment.

Già oggi tutta l’energia utilizzata da Moncler in Italia proviene da fonti rinnovabili, ma entro il 2021 l’azienda si impegna a diventare carbon neutral per le sue emissioni dirette in tutto il mondo. L’impegno della Compagnia si estende anche al prodotto e alla ricerca di soluzioni a minor impatto ambientale che vanno da tessuti e accessori realizzati con materiali riciclati, a quelli di origine alternativa.

Diverse le attività per sostenere il coinvolgimento e il benessere dei dipendenti con iniziative volte a favorire il bilanciamento della vita privata e quella professionale, programmi di promozione della salute, corsi dedicati allo sviluppo e al sostegno della crescita professionale dei giovani talenti, oltre alla possibilità di svolgere volontariato durante giornate lavorative.

Grandi energie sono costantemente investite per continuare a condividere con i partner alti standard sociali e ambientali inclusa l’intensificazione delle attività di verifica, formazione e condivisione della cultura della sostenibilità grazie ad un dialogo aperto e costruttivo volto al miglioramento continuo e congiunto.

“Entrare nel Dow Jones Sustainability Index come Industry Leader è per Moncler un risultato straordinario che premia l’impegno delle nostre oltre 4 mila persone che ogni giorno mettono nel loro lavoro non solo grande professionalità, ma anche le migliori energie, sentendo la meravigliosa responsabilità di contribuire a consegnare alle nuove generazioni un futuro luminoso”, commenta il Presidente e Amministratore Delegato di Moncler Remo Ruffini.

Al momento il titolo a Piazza Affari perde l’1,31%.

(Foto: © TEA/123RF)