Moncler, controllata Industries sigla accordo su Patent Box

(Teleborsa) – Industries, controllata di Moncler e licenziataria del marchio, ha siglato con l’Agenzia delle Entrate l‘accordo preventivo per accedere alla tassazione agevolata del Patent Box.

Il beneficio stimato per il quadriennio 2015-2018, spiega Moncler in una nota, è pari a circa 29 milioni di euro e sarà integralmente riflesso nei risultati 2018.

Il beneficio per l’anno 2019 sarà invece stimato in sede di redazione del relativo bilancio, precisa la società, aggiungendo che per effetto del Patent Box il tax rate consolidato di Moncler per l’esercizio in corso è stimato a circa il 20% rispetto al 25,6% riportato nel precedente bilancio.