(Teleborsa) – Le azioni MolMed sono revocate dalla quotqzione in Borsa a partire da oggi, 30 settembre 2020, in seguito all’OPA promossa da AGC Biologics Italy, interamente controllata da AGC Inc.

L’offerente ha infatti regolato l’offerta residuale su 11.101.513 azioni MolMed, pari al 2,395% del capitale sociale ordinario, versando il relativo importo e rendendo efficace il trasferimento delle relative azioni.