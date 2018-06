MolMed in denaro: estende collaborazione con Orchard

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata positiva a Piazza Affari per MolMed, che sta guadagnando il 2,85% in una seduta improntata alle vendite. L’azienda biotecnologica ha esteso la collaborazione, avviata lo scorso aprile, con Orchard Therapeutics nel campo delle terapie geniche per malattie rare.

In particolare Orchard affiderà a MolMed alcune attività legate alla produzione di terapie geniche autologhe ex vivo per due ulteriori

indicazioni: la mucopolisaccaridosi di tipo IIIA (“MPS-IIIA”) e la mucopolisaccaridosi di tipo IIIB (“MPS-IIIB”).

“Siamo molto orgogliosi di essere stati scelti da Orchard ancora una volta per sviluppare nuovi progetti per la loro pipeline – ha dichiarato

Riccardo Palmisano, Amministratore Delegato di MolMed – . Questi nuovi programmi infatti, non solo rafforzano il nostro business di produzione GMP conto terzi con nuove indicazioni, ma rappresentano un ulteriore riconoscimento della capacità di MolMed nel campo delle malattie geniche rare e della sua leadership nel settore della produzione genica e cellulare GMP”.