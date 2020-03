MolMed, giapponese AGC lancia OPA totalitaria

editato in: da

(Teleborsa) – La giapponese AGB (gruppo Mitsubishi), conglomerata attiva in vari settori dall’elettronica alla chimica, ha lanciato un’OPA su MolMed, la società biotecnologica quotata alla Borsa di Milano, specializzata in terapie geniche e cellulari per la cura del cancro e delle malattie rare.

L’offerta amichevole riguarda il 100% del capitale di Molmed ed ha un valore di 0,518 per azione.

L’OPA è stata valutata con “favore” dal CdA di MolMed, che ha già approvato l’operazione. La società è assistita da Centerview Partners in qualità di advisor finanziario e da Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners in qualità di consulente legale.ò