MolMed festeggia in Borsa: Germania conferma rimborsabilità Zalmoxis®

editato in: da

(Teleborsa) – MolMed in luce a Piazza Affari, con un balzo del 4,68% in avvio di contrattazioni. L’azienda biotecnologica focalizzata su ricerca, sviluppo, produzione e validazione clinica di terapie geniche e cellulari per la cura del cancro e malattie rare, ha comunicato che il Sistema di assicurazione sanitaria pubblica tedesco (GKV) ha approvato la rimborsabilità di Zalmoxis® a un prezzo di 130.000 Euro a infusione (prezzo ex-factory al netto di IVA). Il costo per paziente si baserà sulla posologia approvata, che prevede da 1 a 4 infusioni, fino al raggiungimento della immuno-ricostituzione, e sull’esperienza clinica, che indica una media di infusioni a paziente di poco superiore a 2.

L’accordo sarà valido a partire dal 15 febbraio 2019 e fa seguito all’autorizzazione concessa nel febbraio 2018 e al conseguente processo di valutazione del valore del farmaco e di negoziazione del prezzo previsti dal sistema AMNOG, con cui il Comitato Federale G-BA ha riconosciuto alla terapia di MolMed un beneficio per il trattamento di pazienti adulti con leucemie ad elevato rischio di ricaduta sottoposti a trapianto aplo-identico di cellule staminali ematopoietiche (haplo-HSCT).

Grazie a tale accordo, valido per i prossimi 24 mesi, Zalmoxis® sarà prescrivibile non solo nei 2 centri trapianto finora autorizzati, bensì in tutti i centri di trapianto di midollo osseo operanti in Germania.