MolMed di buonumore in Borsa grazie ai progressi nell’immunoterapia

Brillante rialzo per MolMed, che corre a Piazza Affari con un guadagno del 3,88% e volumi sostenuti. Ad ora sono passati di mano 6,4 milioni di titoli a fronte dei 2,4 milioni della media giornaliera mensile.

Ieri, 25 ottobre, la biotech ha annunciato che in occasione del 4° International Congress on Stem Cell Transplantation and Cellular Therapies che si terrà a Berlino il 27 ottobre verranno presentati importanti dati sul profilo di sicurezza di CAR-CD44v6.

Si tratta di un progetto di immunoterapia che “ha già dimostrato un’elevata efficacia in modelli preclinici in vitro e in vivo contro la leucemia, ma soprattutto un potenziale terapeutico promettente nei tumori solidi in cui viene espresso il CD44v6 e un profilo di sicurezza migliore rispetto a quello di altri progetti in sviluppo”, come spiegato dalla società in una nota.

“I dati preclinici ad oggi disponibili sostengono fortemente la bontà dell’approccio innovativo seguito da MolMed: la scelta di un nuovo antigene target – CD44v6 – e l’utilizzo di un gene suicida per limitare ulteriormente la potenziale tossicità correlata, collocano MolMed all’avanguardia in questo settore molto promettente e in rapida evoluzione. Se la terapia cellulare CAR-T si confermerà efficace e sicura, probabilmente rappresenterà un elemento di svolta che decreterà questo nuovo approccio quale cura ad personam definitiva, in grado di sconfiggere tumori per i quali ancora non è disponibile un trattamento efficace e sicuro” ha commentato il Presidente di MolMed Claudio Bordignon.

Per quanto riguarda l’analisi tecnica del titolo, segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,4615 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,4416. L’equilibrata forza rialzista di Molmed è supportata dall’incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,4814.

