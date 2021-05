Moderna, trimestrale positiva. Previste entrate per 19,2 miliardi da vaccino nel 2021

editato in: da

(Teleborsa) – La azienda biotech statunitense Moderna ha registrato un fatturato di 1,9 miliardi di dollari nei tre mesi terminati il ??31 marzo 2021, rispetto agli 8 milioni dello stesso periodo nel 2020. Il vaccino Covid-19 ha generato entrate per 1,7 miliardi di dollari. L’utile netto è stato di 1,2 miliardi di dollari, per la prima volta in positivo e rispetto a una perdita netta di 124 milioni nello stesso periodo nel 2020.

Moderna ha aumentato le sue previsioni di vendita per il 2021 per il suo vaccino anti-Covid del 4,3% a 19,2 miliardi di dollari. Ciò riflette anche un aumento dell’offerta prevista per quest’anno tra 800 milioni e 1 miliardo di dosi. La società farà ulteriori investimenti per aumentare l’offerta globale fino a 3 miliardi di dosi nel 2022.

Moderna ha affermato che la prima analisi di uno studio realizzato su adolescenti di età compresa tra 12 e 17 anni ha mostrato un tasso di efficacia del 96% per il suo vaccino. In una comunicazione separata, annunciata ieri sera, la società aveva reso noto che la terza dose “booster” che sta mettendo a punto è efficace contro varianti le Brasile e Sudafrica.

Durante la call per commentare la trimestrale, il CEO Stephane Bancel ha detto di aspettarsi che nuove varianti emergeranno nei prossimi mesi. “Nuove varianti, che porteranno preoccupazione, continueranno ad emergere in tutto il mondo. E crediamo che nei prossimi sei mesi, quando l’emisfero meridionale entrerà in autunno e in inverno, potremmo vederne emergere di più – ha detto Bancel – Riteniamo che saranno necessari richiami, in quanto il virus non stia andando via”.

(Foto: Justin Tallis / AFP)