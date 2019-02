Moderati guadagni alla borsa di New York in attesa sviluppi sui dazi

editato in: da

(Teleborsa) – Lieve aumento per la Borsa di Wall Street mentre continuano i colloqui tra USA e Cina sui dazi. In avvio l’indice Dow Jones sale dello 0,36% a 25.944,66 punti; sulla stessa linea, l’S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,26%, portandosi a 2.782,19 punti. Poco sopra la parità il Nasdaq 100 (+0,29%); sotto la parità lo S&P 100, che mostra un calo dello 0,35%.

Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori energia (+0,84%), informatica (+0,67%) e materiali (+0,58%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto beni di consumo per l’ufficio, che riporta una flessione di -0,88%.

Al top tra i giganti di Wall Street, Intel (+2,76%), United Technologies (+1,29%), Verizon Communication (+1,10%) e Exxon Mobil (+1,00%).

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Intel (+2,76%), Micron Technology (+1,97%), Mercadolibre (+1,74%) e Western Digital (+1,70%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Kraft Heinz, che ottiene -26,32% dopo una mega svalutazione da 15,4 miliardi di dollari di alcuni suoi marchi e un’inchiesta della SEC sulle pratiche contabili del gruppo nelle forniture. Crolla Biomarin Pharmaceutical, con una flessione del 3,85%. Vendite a piene mani su Idexx Laboratories, che soffre un decremento del 2,53%.