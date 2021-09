Moderati guadagni alla Borsa di New York

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street avvia la settimana in rialzo tentando un rimbalzo dopo l’ottava precedente chiusa in rosso. A sostenere l’ottimismo tra gli investitori contribuiscono le notizie che arrivano dal fronte pandemico, con i casi di Covid-19 in calo nel Paese e i segnali di un ammorbidimento della proposta democratica di innalzamento delle tasse.

L’agenda macroeconomica non prevede dati significativi nella giornata odierna mentre domani, prima dell’Opening Bell, il Bureau of Labour Statistics (BLS) pubblicherà i prezzi al consumo per il mese di agosto.

Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones sale dello 0,62% a 34.821 punti; sulla stessa linea, l’S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,55%, portandosi a 4.483 punti. Guadagni frazionali per il Nasdaq 100 (+0,34%); come pure, in moderato rialzo l’S&P 100 (+0,56%).

In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti energia (+2,40%), materiali (+0,89%) e finanziario (+0,89%).



Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Intel (+2,79%), Chevron (+1,92%), DOW (+1,79%) e Amgen (+1,24%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Nike, che ottiene -1,14%.

Fiacca Salesforce.Com, che mostra un piccolo decremento dello 0,74%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Applied Materials (+3,12%), Intel (+2,79%), Tripadvisor (+2,31%) e KLA-Tencor (+2,07%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Moderna, che prosegue le contrattazioni a -2,67%.

Preda dei venditori Check Point Software Technologies, con un decremento dell’1,81%.

Si concentrano le vendite su Bed Bath & Beyond, che soffre un calo dell’1,68%.

Vendite su Xilinx, che registra un ribasso dell’1,64%.