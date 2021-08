Moderati guadagni alla Borsa di New York

editato in: da

(Teleborsa) – Partenza positiva per la borsa di Wall Street come anticipato dall’andamento tonico dei future sugli indici statunitensi. Sul sentiment degli investitori continua a prevalere l’ottimismo per la ripresa economica grazie ai risultati societari. L’attenzione degli addetti ai lavori è concentrata sul dato chiave della disoccupazione americana, in calendario venerdì.

L’agenda macro di oggi prevede la pubblicazione soltanto del dato sugli ordinativi industriali.

Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones sale dello 0,25% a 34.926 punti, mentre, al contrario, resta piatto l’S&P-500, con le quotazioni che si posizionano a 4.396 punti. Senza direzione il Nasdaq 100 (+0,13%); poco sopra la parità l’S&P 100 (+0,23%).

Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti energia (+0,43%) e finanziario (+0,42%).



Tra i protagonisti del Dow Jones, Honeywell International (+1,18%), Nike (+0,99%), Goldman Sachs (+0,58%) e Caterpillar (+0,54%).

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Alexion Pharmaceuticals (+1,70%), Nvidia (+1,67%), Tractor Supply (+1,60%) e Tesla Motors (+1,29%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Discovery, che ottiene -3,37%.

Pessima performance per Discovery, che registra un ribasso del 2,89%.

Sessione nera per Activision Blizzard, che lascia sul tappeto una perdita del 2,65%.

In caduta libera Expeditors Intern Of Washington, che affonda del 2,52%.