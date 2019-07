Moderati guadagni alla Borsa di New York

editato in: da

(Teleborsa) – Continua la seduta in lieve rialzo la borsa di New York grazie al flusso positivo delle trimestrali americane che, nella maggior parte dei casi, hanno battuto le aspettative del mercato.

Buoni infatti i guadagni per i titoli delle Big che hanno fatto da protagoniste con i loro risultati nella giornata: da Coca cola a Biogen , passando per United Technologies , Lockheed martin e Hasbro , tutte godono di un rialzo dei propri stock durante la giornata.

Il Dow Jones sale dello 0,26% a 27.242,84 punti; sulla stessa linea, lo S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,33%, portandosi a 2.994,88 punti. Sulla parità il Nasdaq 100 (+0,16%); leggermente positivo lo S&P 100 (+0,3%).

materiali (+1,47%), finanziario (+0,73%) e beni industriali (+0,62%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto utilities, che riporta una flessione di -0,57%.

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Coca Cola (+5,94%), American Express (+1,87%), Goldman Sachs (+1,43%) e JP Morgan (+1,42%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Travelers Company, che continua la seduta con -2,80%.

Soffre Procter & Gamble, che evidenzia una perdita dell’1,07%.

Tentenna Wal-Mart, con un modesto ribasso dell’1,03%.

Giornata fiacca per McDonald’s, che segna un calo dello 0,84%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Hasbro (+8,62%), Biogen (+3,85%), Ctrip.Com International Spon Each Rep (+3,83%) e Regeneron Pharmaceuticals (+2,91%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Qualcomm, che prosegue le contrattazioni a -3,07%.

Lettera su Incyte, che registra un importante calo del 2,97%.

Affonda Workday, con un ribasso del 2,31%.

Preda dei venditori Dollar Tree, con un decremento dell’1,79%.