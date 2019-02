Moderati guadagni alla borsa di New York

editato in: da

(Teleborsa) – Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con il Dow Jones che sale dello 0,57% a 25.998,69 punti; sulla stessa linea l’S&P-500, che arriva a 2.789,34 punti. In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,64%); sotto la parità lo S&P 100, che mostra un calo dello 0,35%.

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori informatica (+1,15%), telecomunicazioni (+0,89%) e sanitario (+0,84%). Il settore beni di consumo per l’ufficio, con il suo -0,54%, si attesta come peggiore del mercato.

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Pfizer (+2,18%), Intel (+1,68%), Verizon Communication (+1,53%) e Microsoft (+1,45%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Coca Cola, che continua la seduta con -1,22%. Piccola perdita per Dowdupont, che scambia con un -0,55%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Intuit (+6,92%), Jd.Com Inc Spon Each Repr (+6,35%), Western Digital (+4,29%) e Xilinx (+2,71%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Kraft Heinz, che prosegue le contrattazioni a -27,91% dopo i conti. Affonda Baidu, con un ribasso del 2,76%. Crolla Electronic Arts, con una flessione del 2,58%. Vendite a piene mani su Hunt(J.B.)Transport Serv, che soffre un decremento del 2,08%.