Moderati guadagni alla Borsa di New York

(Teleborsa) – Partenza timidamente positiva per la borsa americana, in vista della chiusura dell’anno che indica un bilancio negativo per il 2018. Gli investitori appaiono intimoriti da un possibile rallentamento dell’economia globale ma anche dalla Brexit, oltre che dallo shutdown.

Ricca l’agenda macro, con in lista il PMI Chicago (atteso 63 punti; preced. 66,4 punti), le vendite case nuove (atteso 2,9%; preced. -8,9%) e le vendite case in corso (atteso 0,7%; preced. -2,6%).

Sul fronte delle commodities si attendono i dati sugli stoccaggi gas settimanali (atteso -132 Mld piedi cubi; preced. -141 Mld piedi cubi) e le scorte settimanali di petrolio (atteso -2,87 Mln barili; preced. -497K barili).

In avvio l’indice Dow Jones sale dello 0,40% a 23.230,89 punti, proseguendo la serie positiva iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea l’S&P-500, che arriva a 2.497,13 punti. Pressoché invariato il Nasdaq 100 (+0,09%); guadagni frazionali per lo S&P 100 (+0,34%).

Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti utilities (+0,87%), beni di consumo per l’ufficio (+0,86%) e sanitario (+0,54%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Walt Disney (+1,62%), Procter & Gamble (+1,23%), Merck & Co (+1,17%) e Verizon Communication (+1,03%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Caterpillar -0,56%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Tesla Motors (+2,56%), Comcast (+1,60%), Charter Communications (+1,60%) e Ulta Beauty (+1,54%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Express Scripts -3,58%. In apnea Netease, che arretra del 2,57%. Soffre Jd.Com, che evidenzia una perdita dell’1,71%. Preda dei venditori Micron Technology, con un decremento dell’1,27%.