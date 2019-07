Moderate perdite in Borsa di Milano

editato in: da

(Teleborsa) – Piazza Affari non riesce a raggiungere la parità con i bancari che portare giù le contrattazioni mentre chiudono in leggero positivo le principali Borse europee. I listini del Vecchio Continente vivono con cautela l’arrivo della riunione del Fomc, attesa per la prossima settimana. A confondere gli investitori rimangono ancora udibili anche gli echi delle dichiarazioni fatte ieri dalla Bce che ha annunciato nuovi stimoli per sostenere l’economia, senza definire quali potrebbero essere.

Sul mercato USA, scambi al rialzo per lo S&P-500.

L’Euro / Dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,25%. L’Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,37%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,32%.

Torna a salire lo spread, attestandosi a +194 punti base, con un aumento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all’1,56%.

Tra le principali Borse europee giornata moderatamente positiva per Francoforte, che sale di un frazionale +0,5%, sostenuta Londra, con un discreto guadagno dello 0,85%, e seduta senza slancio per Parigi, che riflette un moderato aumento dello 0,64%.

Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,31% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, in lieve calo il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata sotto la parità a 23.784 punti. In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,29%), come il FTSE Italia Star (0,4%).

Risultato positivo a Piazza Affari per i settori telecomunicazioni (+4,26%), tecnologia (+1,53%) e costruzioni (+0,94%).

Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori materie prime (-2,35%), bancario (-0,90%) e petrolio (-0,71%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Telecom Italia (+4,47%), STMicroelectronics (+1,73%), Buzzi Unicem (+1,29%) e Atlantia (+1,24%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su UBI Banca, che ottiene -3,05%.

In caduta libera Fineco, che affonda del 2,50%.

Pesante Prysmian, che segna una discesa di ben -2,43 punti percentuali.

Seduta drammatica per Tenaris, che crolla del 2,41%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Piaggio (+7,39%), Carel Industries (+4,56%), Maire Tecnimont (+3,96%) e Inwit (+3,93%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Falck Renewables, che continua la seduta con -2,15%.

Scivola Fincantieri, con un netto svantaggio dell’1,87%.

In rosso Salini Impregilo, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,72%.

Spicca la prestazione negativa di Banca MPS, che scende dell’1,70%.