Moderate perdite a Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – Avvio in leggero ribasso per la borsa americana, nel giorno in cui si commemorano le quasi tremila vittime dell’attacco terroristico alle Torri Gemelle avvenuto nel 2001.

Dal fronte macroeconomico si attendono solo le scorte e vendite all’ingrosso.

Si muove in frazionale ribasso il Dow Jones che sta lasciando sul parterre lo 0,37%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi iniziata venerdì scorso. Cede alle vendite l’S&P-500, che retrocede a 2.867,99 punti. In frazionale calo il Nasdaq 100 (-0,45%), come l’S&P 100 (-0,3%).

Nell’S&P 500, buona la performance del comparto telecomunicazioni. I settori materiali (-0,65%), beni industriali (-0,56%) e finanziario (-0,46%) sono tra i più venduti.

Al top tra i giganti di Wall Street, Nike (+1,40%), Home Depot (+0,73%) e Exxon Mobil (+0,56%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Intel -1,17%. In rosso 3M, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,07%. Spicca la prestazione negativa di Cisco Systems, che scende dell’1,05%. Travelers Company arretra dell’1,05%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Activision Blizzard (+4,20%) e Take-Two Interactive Software (+0,65%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Micron Technology -4,59%. Sessione nera per Western Digital, che lascia sul tappeto una perdita del 4,00%. In caduta libera Lam Research, che affonda del 3,04%. Pesante Wynn Resorts, che segna una discesa di ben -2,79 punti percentuali.