(Teleborsa) – Modelleria Brambilla, società specializzata nella componentistica di precisione per il settore automotive, ha ricevuto da VW Polonia un nuovo ordine relativo ad attrezzature per la produzione di un motore 4 cilindri del valore di 500 mila Euro con consegna in parte nel primo e in parte nel secondo semestre 2018.

Modelleria Brambilla, si aggiudica commessa in Polonia redazioneteleborsaxml