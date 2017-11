Modelleria Brambilla riammessa in Borsa

(Teleborsa) – Le azioni ordinarie e le obbligazioni di Modelleria Brambilla sono riammesse in borsa da questa mattina, 28 Novembre 2017, dopo essere state sospese a fine luglio.

Lo comunica Borsa italiana, in un comunicato urgente, dopo che ieri sera la società ha reso noto di aver pubblicato il documento informativo relativo all’operazione di Reverse Take-Over per l’acquisizione dell’intera partecipazione in Costamp Tools.

Modelleria Brambilla spiega che le due diligence legale, fiscale e finanziaria hanno avuto “esito positivo”.

Il CdA ha convocato per il 14 e 15 dicembre l’assemblea dei soci per deliberare l‘aumento di capitale da offrire in sottoscrizione a Costamp “mediante il conferimento dell’intera partecipazione detenuta in Costamp Tools e un aumento di capitale fino a un massimo di 4.999.000 euro”.