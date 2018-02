Modelleria Brambilla, Co.Stamp promuove OPA totalitaria

(Teleborsa) – Co.Stamp promuoverà un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di Modelleria Brambilla.

L’offerta, si legge in una nota, è promossa a seguito dell’avvenuta esecuzione degli obblighi derivanti dall’accordo sottoscritto tra l’offerente, l’emittente e i soci Aldo Brambilla, Fiorenza Porta, Giancarlo Brambilla, Emilia Guidetti e Gabriele Bonfiglioli lo scorso 28 luglio 2017.

Co.Stamp pagherà 3 euro per ogni azione portata in adesione all’offerta. Le azioni Modelleria Brambilla non saranno revocate dalle negoziazioni. “A tal fine l’offerente dichiara sin d’ora l’intenzione di ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni dell’emittente”, spiega il comunicato.