Moda, home, wedding e creatività all’Artigiano in Fiera

(Teleborsa) – La genialità e l’originalità delle micro e piccole imprese artigiane si metteranno in mostra all’Artigiano in Fiera, evento che si terrà a Fieramilano (Rho-Pero) dal 2 al 10 dicembre. I visitatori potranno visitare quattro aeree speciali: i saloni “Moda & Design”, “Abitare la Casa”, “Salone della Creatività” e “Bridal show”, che debutta in fiera.

Nell’area “Moda & Design” (pad. 4), i visitatori potranno scoprire la qualità dell’arte sartoriale e incontrare i talenti emergenti che, recuperando la tradizione artigiana, realizzano prodotti innovativi legati al design e al complemento d’arredo.

“Abitare la casa” (pad. 4) è lo spazio dedicato all’arredamento artigianale di qualità. L’economia del mobile, in Italia, coinvolge ben 79mila aziende che impiegano più di 320mila addetti e danno vita a un giro d’affari che, lo scorso anno, ha toccato i 41 miliardi di euro.

Sempre ne padiglione 4, debutterà in fiera il “Bridal Show Milano”, una vetrina che riunisce in un unico contesto i migliori rappresentanti del mondo wedding e presenta le eccellenze per gli sposi con le anteprime, le ultime idee e tendenze del mercato.

Nel padiglione 6, infine, andrà in scena il “Salone della creatività”. Un’area pensata per gli appassionati del fai da te e dell’hobbistica. Un evento nell’evento in cui i visitatori potranno scoprire la creatività a 360 gradi: decoupage, patchwork, quilting, crochet, tricot, ricamo, scrapbooking, tessuti, filati e perline.