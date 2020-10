Moda, CDP eroga finanziamento da 50 milioni di euro a OTB (Diesel)

editato in: da

(Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti ha concesso un finanziamento da 50 milioni di euro a OTB, la holding costruita da Renzo Rosso intorno ai suoi marchi, fra cui la Diesel, per sostenere i piani di sviluppo e crescita del gruppo.

Grazie anche alle risorse messe a disposizione da CDP infatti, OTB – a cui fanno capo i marchi iconici Diesel, Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolf, Amiri, e le società specializzate nello sviluppo di marchi in licenza Staff International e Brave Kid – continuerà a investire in attività di crescita e sviluppo delle eccellenze Made In Italy.

Fondato e presieduto da Renzo Rosso, OTB (acronimo di “Only The Brave”) è un gruppo di moda internazionale e alternativo che sfida le frontiere tradizionali dello stile con dei marchi che parlano a una generazione di consumatori alla ricerca di autenticità. Il gruppo è presente in 90 paesi al mondo con oltre 600 punti vendita. Il bilancio 2019 si è chiuso con un fatturato consolidato di 1.530 milioni di euro, una posizione finanziaria netta di 124 e una solida patrimonializzazione. Nonostante il 2020 rappresenti un anno particolarmente sfidante per tutto il settore della moda, il gruppo ha confermato i piani di sviluppo che aveva definito pre-Covid-19.

“L’intervento di CDP rappresenta un contributo concreto al percorso di crescita intrapresa dal gruppo OTB, in Italia e all’estero”, dichiara Nunzio Tartaglia, Responsabile della Divisione CDP Imprese. “L’operazione – aggiunge – conferma, ancor di più in questa fase complessa e nei settori più colpiti dalla pandemia, l’importante ruolo di Cassa Depositi e Prestiti a supporto dei principali Gruppi Italiani, che operano a livello globale e che sostengono importanti investimenti per continuare a innovare, crescere e internazionalizzare”.

